Гороскоп Весы на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 23.07.2022



Весы



Весы сегодня могут отвлечься от гнетущих переживаний и сбросить с себя на время груз ответственности. День хорош для общения, прогулок, расширения кругозора, учебных мероприятий, пополнения списка влиятельных связей за рубежом, а также для того, чтобы выступить с неформальной просьбой или предложением (Весы, которым мешает сделать это статус, могут обратиться к другу: он представит их интересы) (Rambler/гороскопы).