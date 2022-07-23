Гороскоп Козерог на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 23.07.2022



Козерог



Сегодня Козерогам стоит быть более общительными и любознательными: от этого зависит их успех в мелочах, из которых постепенно складывается общая картина. Узнавая людей, исследуя нужные темы и разные мнения, будет проще копить базу данных и избегать ошибок в любом деле, включая домашние хлопоты и лечение болезней. Нелюдимым Козерогам не помешают коммуникабельные помощники с широкой базой связей (Rambler/гороскопы).