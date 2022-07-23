Гороскоп Рыбы на 23 июля 2022 года

Гороскоп на 23 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 23.07.2022



Рыбы



Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать общение с домочадцами и сослуживцами, намекая, что это в их интересах. Благодаря таким контактам они смогут получать более подробные и разнообразные сведения о том, что их в данный момент волнует - например, о вероятных источниках заработка или о стоимости услуг. Не помешает завязать контакт с конкретным человеком: коллегой, врачом, репетитором ребенка (Rambler/гороскопы).