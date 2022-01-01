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Самые смешные анекдоты дня - 22 июля 2022 года


Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 июля 2022 года.

- Девушка, почему мы с вами еще не знакомы?
- Бог бережет тебя, глупое создание.

- Что делать, чтобы довести жену до истерики?
- Ну, в общем-то, можно ничего и не делать...

Мужик в роддом пришел, на новорожденного своего смотрит через стекло и умиленно сюсюкает. Потом толкает своего друга и говорит восторженно:
- Смотри - улыбается, улыбается!
Друг:
- Да он, блин, даже на тебя и не смотрит!
Мужик:
- Да я про медсестру говорю!!!









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