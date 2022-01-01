Самые смешные анекдоты дня - 22 июля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 июля 2022 года.



- Девушка, почему мы с вами еще не знакомы?

- Бог бережет тебя, глупое создание.



- Что делать, чтобы довести жену до истерики?

- Ну, в общем-то, можно ничего и не делать...



Мужик в роддом пришел, на новорожденного своего смотрит через стекло и умиленно сюсюкает. Потом толкает своего друга и говорит восторженно:

- Смотри - улыбается, улыбается!

Друг:

- Да он, блин, даже на тебя и не смотрит!

Мужик:

- Да я про медсестру говорю!!!