Самые смешные анекдоты дня - 22 июля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 22 июля 2022 года.
- Девушка, почему мы с вами еще не знакомы?
- Бог бережет тебя, глупое создание.
- Что делать, чтобы довести жену до истерики?
- Ну, в общем-то, можно ничего и не делать...
Мужик в роддом пришел, на новорожденного своего смотрит через стекло и умиленно сюсюкает. Потом толкает своего друга и говорит восторженно:
- Смотри - улыбается, улыбается!
Друг:
- Да он, блин, даже на тебя и не смотрит!
Мужик:
- Да я про медсестру говорю!!!