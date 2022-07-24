Гороскоп Телец на 24 июля 2022 года

Гороскоп на 24 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 24.07.2022



Телец



Тельцам звезды напоминают, что в эти сутки основой их успеха остается конструктивная общительность, а не напористость. Все проблемы решаемы, если вы готовы поговорить - не умаляя серьезности вопроса, но и не драматизируя положение. Рациональный подход к задаче в любой ситуации будет эффективнее и выгоднее эмоционального или силового. Стоит аккуратнее управлять бюджетом: возможны иллюзии и ошибки (Rambler/гороскопы).