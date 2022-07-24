Гороскоп Скорпион на 24 июля 2022 года

Гороскоп на 24 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 24.07.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам важно оставаться коммуникабельными и верно информированными. В сложной ситуации - например, при проверке - их выручат не только связи или подсказки симпатизирующих им людей, но и знание кодексов, регламентов и правил, применимых к их обстоятельствам. Лучше полагаться в этот день не на чутье, а на шаблоны, алгоритмы и инструкции (при работе в системе - на приказы руководства) (Rambler/гороскопы).