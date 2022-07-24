Гороскоп Козерог на 24 июля 2022 года

Гороскоп на 24 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 24.07.2022



Козерог



Сегодня звезды рекомендуют Козерогам придерживаться в своих повседневных рутинных делах стандартных шаблонов и проверенных алгоритмов: это упростит им любую задачу. Возможно, удастся оптимизировать процесс общения - например, поставить на поток звонки и мелкие консультации. Стоит держать в порядке файлы и папки. Правильная программа поможет отслеживать ошибки в расчетах и погрешности в текстах (Rambler/гороскопы).