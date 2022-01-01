Какой праздник 24 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 24 июля 2022 года отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 24 июля



- День рождения растворимого кофе

В этот день в 1938 году на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe».



- День флориста

24 июля 2009 года Флористический Союз России выработал перечень требований к умениям и обязанностям флориста.



- День кадастрового инженера

В этот день в 2007 году был принят Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости».



Какой церковный и народный праздник отмечают 24 июля



- Ольга Страдница

День памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Народное название «Страдница» день получил потому, что ее чествование приходится на разгар полевых работ.