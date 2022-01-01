Какой праздник 24 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник

В России и мире 24 июля 2022 года отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 24 июля
- День рождения растворимого кофе
В этот день в 1938 году на рынке появилась первая популярная марка растворимого напитка – «Nescafe».
- День флориста
24 июля 2009 года Флористический Союз России выработал перечень требований к умениям и обязанностям флориста.
- День кадастрового инженера
В этот день в 2007 году был принят Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости».
Какой церковный и народный праздник отмечают 24 июля
- Ольга Страдница
День памяти равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены. Народное название «Страдница» день получил потому, что ее чествование приходится на разгар полевых работ.