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Гороскоп Овен на 25 июля 2022 года


Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022

Овен

Для Овнов сегодня сохраняют актуальность внешние контакты, но их интерес к поднятым вопросам или намеченным маршрутам начнет снижаться. В этот день не стоит отправляться в поездки с новыми целями, предлагать принципиально новые темы для разговоров и приниматься за сложные работы. К ночи в приоритете окажутся дела домашние. Возможны вложения в жилье. Любви, уважения и заботы будут ждать близкие (Rambler/гороскопы).









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