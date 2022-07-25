Гороскоп Телец на 25 июля 2022 года

Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022



Телец



Сегодня звезды советуют Тельцам не выходить за обозначенные извне рамки поведения и за пределы своих финансовых лимитов. Не стоит продолжать разговоры и работы, которые исчерпали себя: новый поворот темы или смена фокуса внимания ожидаются не ранее вечера. Вероятно, ближе к полуночи случится приятное событие в вашем близком окружении или наметится новое поле для щедрого приложения ваших усилий (Rambler/гороскопы).