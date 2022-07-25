Гороскоп Лев на 25 июля 2022 года

Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022



Лев



Сегодня звезды советуют Львам поставить разумные границы своему общению с людьми, независимо от его формы и цели. В частности, желательно вовремя покидать мероприятия и не оставаться без веской причины на «неофициальную часть»: ожидания от нее могут быть обмануты. Возможно, уйдут люди, на внимание которых вы рассчитывали. Также в этот день не стоит радикально менять планы на отдаленное будущее (Rambler/гороскопы).