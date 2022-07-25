Гороскоп Весы на 25 июля 2022 года

Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022



Весы



Основная часть дня пройдет для Весов спокойно - особенно если они будут следовать базовым планам и предписанным правилам. Наиболее продуктивным и предсказуемым станет утро. Вечером многих Весов ждет плановое или спонтанное мероприятие, посетить которое их обязывает текущий статус. Это может быть торжественный расширенный деловой прием, важное свидание, выступление или праздник в семейном кругу (Rambler/гороскопы).