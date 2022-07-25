Гороскоп Скорпион на 25 июля 2022 года

Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022



Скорпион



Скорпионам вплоть до вечера не помешает повышенная осмотрительность и аккуратность. Любое отступление от правил и проявление небрежности может привести к мелкой, но чувствительной нештатной ситуации, к заблуждению или оплошности. Новый волнующий поворот событий ожидается ближе к ночи. В это время может получить мощный импульс романтическое чувство, сбыться мечта или наметиться уникальный шанс (Rambler/гороскопы).