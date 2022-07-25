Гороскоп Козерог на 25 июля 2022 года

Гороскоп на 25 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 25.07.2022



Козерог



Сегодня Козерогам стоит заниматься исключительно рутиной или здоровьем. Не помешают меры по тщательному соблюдению правил, рецептуры, расписания: мелкие отклонения от проверенной программы действий чреваты дополнительными заботами, недоразумениями или путаницей. Вечер окажется волнующим и значимым для Козерогов, которые придают большое значение своим отношениям с партнерами или близкими людьми (Rambler/гороскопы).