Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Какой праздник 25 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник


В России и мире 25 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 25 июля

- День сотрудника органов следствия Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 2013 году и приурочен к изданию указа Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского» 25 июля 1713 года.

- День речной полиции
Праздник приурочен к изданию декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции» 25.07.1918 г.

- День памяти Владимира Высоцкого
25 июля 1980 года перестало биться сердце знаменитого автора, певца и актера.

Какой церковный и народный праздник отмечают 25 июля

- Прокл Плакальщик
День памяти мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за веру во время гонения христиан при императоре Траяне. Народное название «Плакальщик» день получил из-за обилия утренней росы и часто идущих дождей.

- День Святого Христофора
В соответствии с легендой он жил отшельником у речного потока и переводил через него путников. С изобретением автомобилей святой Христофор стал покровителем всех самодвижущихся повозок и дорожной полиции.









  • Какой праздник 23 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 18 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 16 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 3 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
  • Какой праздник 1 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    •




    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 2-й тур РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Франции

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









    Какой праздник 25 июля 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 23 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Гороскоп Рыбы на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Водолей на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Стрелец на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Козерог на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Скорпион на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Весы на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Дева на 25 июля 2022 года
    Гороскоп Лев на 25 июля 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru