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Какой праздник 26 июля 2022 года. Какой церковный праздник


В России и мире 26 июля 2022 года отмечают следующие праздники.

Какой праздник отмечают 26 июля

- День парашютиста
Праздник приурочен к совершению первой в истории серии прыжков с самолетов с парашютами под Воронежем 26 июля 1930 года.

- День эсперанто
В этот день в 1887 году была опубликована первая книга-учебник об искусственном языке «Международный язык».

Какой церковный праздник отмечают 26 июля

- Гаврила Летний
Православная церковь в этот день почитает Архангела Гавриила. Люди продолжают убирать созревшее зерно и сено с полей. Молятся Божьей Матери о том, чтобы хватило сил завершить все работы на земле до наступления сезона дождей.









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