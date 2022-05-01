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11 августа - какой знак зодиака


Какой знак зодиака 11 августа. Пятый знак зодиака - Лев. Олицетворяет собой мужество и мудрость.

Лев – яркая личность. Ему свойственна большая жизненная сила, оптимизм и величественность в словах и делах.

Стихия - огонь.

Планета - Солнце.

Камень - змеевик, рубин.

Талисман - божья коровка, лев, орел.

Цвет - золотистый, золотисто-бежевый и желтый.

Положительные качества - амбициозность, ответственность, наблюдательность, оптимизм, надежность.

Недостатки - доверчивость, расточительность, властность.

Любовь и отношения - Лев в любом возрасте окружен вниманием поклонников. Любовный выбор делает сам, желая видеть рядом такого же сильного, красивого и интеллигентного партнера. В любовных отношениях им руководит азарт и безрассудство.

Секс - в постели представитель этого знака дает волю чувствам. Он становится отличным любовником, в котором романтичность переплетается с чувственностью, настойчивостью и великодушием.

Семья - к созданию семьи Лев подходит со всей серьезностью. Он может годами искать свой идеал, томясь в одиночестве. Считает себя главой семьи, которого нужно слушать, поддерживать, холить и лелеять. Ревнует по поводу и без.

Совместимость - идеальные партнеры – Овен, Стрелец, Весы. Низкая совместимость - Рак, Рыбы, Телец.

Карьера - Лев проявляет в работе свою неординарность и лидерские качества. Ему по плечу решение сложных и творческих задач. Льву рекомендуется выбирать работу, которая связана с общением.

Здоровье - Лев отвергает любую слабость, поэтому не обращает внимания на первые симптомы болезней. Хронические заболевания у него развиваются редко, ведь природа наделила его удивительной жизнеспособностью. Представители этого знака зодиака склонны к ожирению. Поэтому им необходимо также следить за питанием.

Рак - женщина - королева, настоящая львица. Она блистательна, умна, дружелюбна. Привлекает к себе множество поклонников. Часто становится эталоном для подражания. Нельзя сомневаться в ее превосходстве и уникальности, иначе из грациозной большой кошки она превратится в разъяренную львицу.

Рак - мужчина - обладает неиссякаемым запасом энергии и щедро делится ею со всеми желающими. Его доброта, открытый характер и благородство притягивают к нему людей. Он – лидер везде: дома, на работе, в кругу друзей.









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