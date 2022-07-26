Гороскоп Овен на 26 июля 2022 года

Гороскоп на 26 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.



Точный гороскоп на сегодня 26.07.2022



Овен



Сегодня Овнов волнует комфорт и красота дома и в быту, контакт с родителями, земляками, домочадцами, арендаторами или хозяевами жилья. Возможно, придется найти компромисс между личными запросами и вкусами близких. Нужна бдительность в жилищной сделке: не исключен подвох или некая специфика. День хорош для ремонта и обновлений в доме. Для путешествующих Овнов актуален вопрос о гостинице, стоянке (Rambler/гороскопы).