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Гороскоп Овен на 26 июля 2022 года


Гороскоп на 26 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 26.07.2022

Овен

Сегодня Овнов волнует комфорт и красота дома и в быту, контакт с родителями, земляками, домочадцами, арендаторами или хозяевами жилья. Возможно, придется найти компромисс между личными запросами и вкусами близких. Нужна бдительность в жилищной сделке: не исключен подвох или некая специфика. День хорош для ремонта и обновлений в доме. Для путешествующих Овнов актуален вопрос о гостинице, стоянке (Rambler/гороскопы).









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