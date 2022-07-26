Гороскоп Лев на 26 июля 2022 года

Гороскоп на 26 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 26.07.2022



Лев



Сегодня Львы могут вновь оказаться в зависимости от обстоятельств, на этот раз - в приятной. Возможно, верх над делами возьмет любовь. Некоторым Львам понравится заботиться о доме и близких в ущерб личному развитию. Успешное развитие дел за границей может прервать отъезд в родные места. Если такой уход в частную жизнь входит в противоречие с большими внешними планами, придется искать компромисс (Rambler/гороскопы).