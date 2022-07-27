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Гороскоп Лев на 27 июля 2022 года


Гороскоп на 27 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.

Точный гороскоп на сегодня 27.07.2022

Лев

Сегодня звезды советуют Львам экономить душевные и физические силы, так как энергии у них будет не слишком много. Не повредит однодневное уединение - например, на даче или в тайном комфортном убежище. Общительным Львам стоит ограничиться компанией своих близких друзей, родственников или доверенных лиц. Романтичные чувствительные Львы могут провести день в царстве своих воспоминаний или надежд (Rambler/гороскопы).









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