Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Гороскоп Телец на 28 июля 2022 года


Гороскоп на 28 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.

Точный гороскоп на сегодня 28.07.2022

Телец

День может стать важным для семейных дел Тельцов, их домашних планов или жилищных обстоятельств. Не исключается знаковое событие, связанное с детьми, родителями или недвижимостью. Дальнейший ход событий на обозримое время может определить позиция конкретного человека - например, домодчадца, покупателя или продавца. Возможно, она не совпадет с линией действия самих Тельцов и начнет их раздражать (Rambler/гороскопы).









  • Гороскоп Телец на 26 июля 2022 года
  • Гороскоп Телец на 23 июля 2022 года
  • Гороскоп Телец на 22 июля 2022 года
  • Гороскоп на 21 июля 2022 года Телец
  • Гороскоп на 18 июля 2022 года Телец
    •




    Расписание трансляций чемпионата России по футболу 2022/2023. 3-й тур РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Франции

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Виды силовых тренажеров

    Виды силовых тренажеров

    Одними из наиболее эффективных вариантов спортивного инвентаря являются тренажеры для силовых тренировок. Они незаменимы для улучшения рельефа, набора мышечной массы, сохранения объема мускулатуры в период сушки.

    Рынок чая: стагнация потребления

    Рынок чая

    Российская Федерация в мировом масштабе занимает четвертое место по потреблению бодрящего напитка. Насыщения данный сегмент рынка не достиг.

    Обладатели Кубка Стэнли по годам

    Все обладатели Кубка Стэнли

    Из российских хоккеистов по три раза обладателями Кубка Стэнли становились Евгений Малкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Сергей Брылин.









    Гороскоп Весы на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Дева на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Лев на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Рак на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Близнецы на 29 июля года
    Гороскоп Телец на 29 июля 2022 года
    Гороскоп Овен на 29 июля 2022 года
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 27 июля 2022. Ковид статистика на сегодня
    Самые смешные анекдоты дня - 28 июля 2022 года
    Самые смешные анекдоты дня - 27 июля 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru