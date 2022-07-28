Гороскоп Телец на 28 июля 2022 года

Гороскоп на 28 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 28.07.2022



Телец



День может стать важным для семейных дел Тельцов, их домашних планов или жилищных обстоятельств. Не исключается знаковое событие, связанное с детьми, родителями или недвижимостью. Дальнейший ход событий на обозримое время может определить позиция конкретного человека - например, домодчадца, покупателя или продавца. Возможно, она не совпадет с линией действия самих Тельцов и начнет их раздражать (Rambler/гороскопы).