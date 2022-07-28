Гороскоп Лев на 28 июля 2022 года

Гороскоп на 28 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 28.07.2022



Лев



Сегодня на первом месте у Львов - собственные нужды и личная самореализация с ростом авторитета и расширением возможностей. День подтверждает начальные успехи и яркий потенциал на будущее - но если первыми можно гордиться уже сейчас, то второму еще предстоит раскрыться. Предел везения дома и за рубежом на данный момент пройден и не исключено, что новый рывок прогресса случится лишь в конце года (Rambler/гороскопы).