Гороскоп Весы на 28 июля 2022 года

Гороскоп на 28 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 28.07.2022



Весы



На фоне событий этого дня Весы воспрянут духом и вновь поверят в счастливое будущее. Подтолкнуть к перемене настроения может добрая весть от друга или позиция значимого лица: например, влиятельного партнера. Весов-родителей вдохновят успехи детей или их перспективы, пусть даже отсроченные. Встречи сегодня являются знаковыми. Хорошо подводить итоги и подтверждать дальнейшие планы (Rambler/гороскопы).