Гороскоп Козерог на 28 июля 2022 года

Гороскоп на 28 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 28.07.2022



Козерог



Козерогам эти сутки помогут подвести первые итоги в сложном деле. Многих Козерогов они порадуют и вдохновят на продолжение начатого. Намечающиеся отсрочки, которые расстроили бы других людей на их месте, они встретят спокойно: пауза дает им передышку и позволяет морально подготовиться к следующему рывку. Важное событие этого дня может быть связано с домом, детьми, творчеством или духовной жизнью (Rambler/гороскопы).