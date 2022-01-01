Самые смешные анекдоты дня - 27 июля 2022 года

Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 27 июля 2022 года.
В магазин вваливается толстенная женщина:
- Я хотела бы посмотреть купальный костюм, который бы мне подошел...
Продавец:
- Я тоже!
Во время танца кавалер нежно прижимает к себе партнершу и шепчет:
- Ах, я чувствую себя, как в раю!
- В самом деле? А я как в автобусе.
Сара продавцу овощей и фруктов:
- Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка принeс, я взвесила - только два кило!
Продавец:
- А вы сыночку не взвешивали?