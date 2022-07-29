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Гороскоп Овен на 29 июля 2022 года


Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Овен.

Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022

Овен

Сегодня успех достается Овнам не даром, иногда в прямом смысле слова. Для взятия барьера могут потребоваться и душевные, и материальные ресурсы. Возможен непростой разговор с детьми, друзьями или деловыми партнерами. Не помешает принять системные меры предосторожности при занятиях спортом и технических экспериментах. Если что-то не удалось, лучше отложить попытку, в будущем появится второй шанс (Rambler/гороскопы).









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