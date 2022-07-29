Гороскоп Телец на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Телец



Для Тельцов этот день обещает стать напряженным. Могут усложниться их отношения с домочадцами, детьми или другими близкими людьми, а также с друзьями, руководством, деловыми партнерами и коллегами по работе. И на производстве, и в домашней обстановке сегодня возрастает риск травм, особенно при работе с электроприборами и оригинальными сложными устройствами (в том числе собственного изготовления) (Rambler/гороскопы).