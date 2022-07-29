Гороскоп Близнецы на 29 июля года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Близнецы



Несмотря на сложности этого дня, он готовит Близнецам полезную информацию, которой им важно верно распорядиться. Звезды советуют выкроить время для списка задач на предстоящие несколько недель - при этом не забегая далеко вперед и держась имеющихся на данный момент горизонтов планирования. Из-за высокого риска проблем в дороге и в общении в эти сутки желательно отложить командировки и встречи (Rambler/гороскопы).