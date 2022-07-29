Гороскоп Рак на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рак.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Рак



Сегодня Ракам стоит аккуратнее вести бизнес и быть осторожнее в деловых контактах. В любой ситуации имеет смысл оставить себе и другим два-три варианта, избегая жесткого программирования. Нежелательно искать друзей, поручителей и инвесторов, открывать счет в банке. Лучше отказаться на время от важного шага - например, серьезной покупки или открытия проекта. Не исключены дублирующие покупки (Rambler/гороскопы).