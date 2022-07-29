Гороскоп Лев на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Лев.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Лев



Сегодня Львам стоит следить за своим поведением, так как оно отчасти задаст ход событий на ближайшие недели. Напряженный фон этого дня дополнен высокой чувствительностью, многие выпады воспринимаются лично. Стоит дозировать свое участие в спорах, избегать импульсивных высказываний (в крайнем случае сводя их к шутке). Есть шанс сохранить за собой последнее слово благодаря эрудиции или остроумию (Rambler/гороскопы).