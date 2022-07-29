Гороскоп Весы на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Весы



Весам стоит учитывать сложный событий фон этих суток и не падать духом, если хорошие перспективы оказываются чем-то омрачены. В этот день возможны споры в кругу друзей, разногласия у детей или деловых партнеров. Не исключено, что словесные перепалки будут иногда перерастать в неожиданные действия. Лучшим способом сгладить остроту ситуации сегодня является дипломатичность, приправленная юмором (Rambler/гороскопы).