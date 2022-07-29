Гороскоп Скорпион на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам желательно воздержаться от собеседований, участия в совещаниях, выступлений перед аудиторией, открытой конкуренции, споров с друзьями и начальством. Также это не лучший день для оформления документов и подачи заявок. Частичный успех возможен, но будет делом случая, ловкости или изобретательности. Возможно, у вас будет сообразительный помощник, дублер или находчивый информатор (Rambler/гороскопы).