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Гороскоп Козерог на 29 июля 2022 года


Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.

Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022

Козерог

Сегодня звезды призывают Козерогов набраться мужества и разобраться в сложном вопросе, который тормозит их личный прогресс, прогресс их проекта или воспитанников. В этот день может состояться неприятный разговор или прийти неоднозначное известие. Не исключены кризисные авральные ситуации, разрешение которых связано с долей риска. Возможно, придется установить или проверить систему безопасности (Rambler/гороскопы).









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