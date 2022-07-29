Гороскоп Козерог на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Козерог



Сегодня звезды призывают Козерогов набраться мужества и разобраться в сложном вопросе, который тормозит их личный прогресс, прогресс их проекта или воспитанников. В этот день может состояться неприятный разговор или прийти неоднозначное известие. Не исключены кризисные авральные ситуации, разрешение которых связано с долей риска. Возможно, придется установить или проверить систему безопасности (Rambler/гороскопы).