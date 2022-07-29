Гороскоп Стрелец на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Стрелец



У Стрельцов сегодня достаточно энергии и уверенности в себе, чтобы преодолевать возникающие на их пути препятствия, включая неожиданные и технически сложные. Тем редким Стрельцам, которым не хватает апломба, придет на помощь вера в общепризнанные постулаты и авторитеты. Но им все же не помешает осторожность и техника безопасности - особенно в поездках, вдали от дома и в экстремальных занятиях (Rambler/гороскопы).