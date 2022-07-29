Гороскоп Водолей на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Водолей.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Водолей



Сегодня Водолеям интересно чужое мнение, но они не во всем с ним согласны. Возможны давние принципиальные разногласия на новый лад, чреватые спорами и непредсказуемыми поворотами отношений. При этом наиболее резко и экстравагантно способны повести себя сами Водолеи. Не исключено, что они остро отреагируют на критику их действий или на забавную шутку, которая показалась им выпадом в их адрес (Rambler/гороскопы).