Гороскоп Рыбы на 29 июля 2022 года

Гороскоп на 29 июля 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Точный гороскоп на сегодня 29.07.2022



Рыбы



Рыбам стоит готовиться к сюрпризу. День щедр на системные или случайные препятствия, делающие невозможным ровное течение событий, спокойное общение и продуктивный труд. Возможны поломки, сбои, острые размолвки с друзьями или коллегами, сложности в командировках. Если затруднено развитие большого проекта, стоит смириться, разбить его на части и рассмотреть альтернативные варианты проводимых работ (Rambler/гороскопы).