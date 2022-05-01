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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 10 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 23 771 человек (2 666 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 770 657 человек. Умерли за сутки в России 56 человек.

В Москве за сутки заразились 8 608 человек (за все время - 2 877 323). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 021 898. За все время в мире заразились 586 437 279 человек. За сутки умерли 3 389 человек (всего - 6 423 686).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

10.08 - 23 771
09.08 - 16 325
08.08 - 17 862
07.08 - 20 303
06.08 - 19 974
05.08 - 18 555
04.08 - 17 126
03.08 - 14 638
02.08 - 9 560
01.08 - 10 824









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