Статистика коронавируса в России, Москве и мире 10 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 10 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 23 771 человек (2 666 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 770 657 человек. Умерли за сутки в России 56 человек.



В Москве за сутки заразились 8 608 человек (за все время - 2 877 323). 18 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 021 898. За все время в мире заразились 586 437 279 человек. За сутки умерли 3 389 человек (всего - 6 423 686).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



10.08 - 23 771

09.08 - 16 325

08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638

02.08 - 9 560

01.08 - 10 824