Статистика коронавируса в России, Москве и мире 12 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 12 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 27 810 человек (2 619 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 824 282 человека. Умерли за сутки в России 57 человек.



В Москве за сутки заразились 7 381 человек (за все время - 2 892 603). 20 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 982 266. За все время в мире заразились 588 474 953 человека. За сутки умерли 3 159 человек (всего - 6 430 692).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



12.08 - 27 810

11.08 - 25 815

10.08 - 23 771

09.08 - 16 325

08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126

03.08 - 14 638