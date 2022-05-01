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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 13 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 13 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 28 694 человека (2 761 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 852 976 человек. Умерли за сутки в России 60 человек.

В Москве за сутки заразились 7 147 человек (за все время - 2 899 750). 23 человека умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 770 236. За все время в мире заразились 589 245 727 человек. За сутки умерли 2 727 человек (всего - 6 433 419).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

13.08 - 28 694
12.08 - 27 810
11.08 - 25 815
10.08 - 23 771
09.08 - 16 325
08.08 - 17 862
07.08 - 20 303
06.08 - 19 974
05.08 - 18 555
04.08 - 17 126









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