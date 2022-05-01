Статистика коронавируса в России, Москве и мире 13 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 13 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 28 694 человека (2 761 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 852 976 человек. Умерли за сутки в России 60 человек.



В Москве за сутки заразились 7 147 человек (за все время - 2 899 750). 23 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 770 236. За все время в мире заразились 589 245 727 человек. За сутки умерли 2 727 человек (всего - 6 433 419).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



13.08 - 28 694

12.08 - 27 810

11.08 - 25 815

10.08 - 23 771

09.08 - 16 325

08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974

05.08 - 18 555

04.08 - 17 126