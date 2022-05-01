Статистика коронавируса в России, Москве и мире 15 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 15 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 25 273 человека (1 581 госпитализация). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 907 231 человек. Умерли за сутки в России 53 человека.



В Москве за сутки заразились 5 734 человека (за все время - 2 912 504). 22 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 457 927. За все время в мире заразились 590 335 730 человек. За сутки умерли 891 человек (всего - 6 435 645).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



15.08 - 25 273

14.08 - 28 982

13.08 - 28 694

12.08 - 27 810

11.08 - 25 815

10.08 - 23 771

09.08 - 16 325

08.08 - 17 862

07.08 - 20 303

06.08 - 19 974