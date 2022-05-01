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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 17 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 33 106 человек (3 167 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 964 246 человек. Умерли за сутки в России 63 человека.

В Москве за сутки заразились 10 241 человек (за все время - 2 928 275). 21 человек умер от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 108 277. За все время в мире заразились 592 297 394 человека. За сутки умерли 3 373 человека (всего - 6 441 306).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

17.08 - 33 106
16.08 - 23 909
15.08 - 25 273
14.08 - 28 982
13.08 - 28 694
12.08 - 27 810
11.08 - 25 815
10.08 - 23 771
09.08 - 16 325
08.08 - 17 862









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