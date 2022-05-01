Статистика коронавируса в России, Москве и мире 17 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 17 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 33 106 человек (3 167 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 964 246 человек. Умерли за сутки в России 63 человека.



В Москве за сутки заразились 10 241 человек (за все время - 2 928 275). 21 человек умер от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 108 277. За все время в мире заразились 592 297 394 человека. За сутки умерли 3 373 человека (всего - 6 441 306).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



17.08 - 33 106

16.08 - 23 909

15.08 - 25 273

14.08 - 28 982

13.08 - 28 694

12.08 - 27 810

11.08 - 25 815

10.08 - 23 771

09.08 - 16 325

08.08 - 17 862