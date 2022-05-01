Статистика коронавируса в России, Москве и мире 18 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.
Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 18 августа в Москве, России и мире
За сутки число заражений в России составило 35 809 человек (3 273 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 000 055 человек. Умерли за сутки в России 62 человека.
В Москве за сутки заразились 9 080 человек (за все время - 2 937 355). 17 человек умер от коронавируса в Москве.
Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 981 846. За все время в мире заразились 593 278 208 человек. За сутки умерли 4 123 человека (всего - 6 445 427).
Статистика коронавируса в России за последние 10 дней
18.08 - 35 809
17.08 - 33 106
16.08 - 23 909
15.08 - 25 273
14.08 - 28 982
13.08 - 28 694
12.08 - 27 810
11.08 - 25 815
10.08 - 23 771
09.08 - 16 325