На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 2 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 9 560 человек (1 962 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 622 103 человека. Умерли за сутки в России 48 человек.



В Москве за сутки заразились 2 765 человек (за все время - 2 828 744). 14 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 880 083. За все время в мире заразились 578 252 306 человек. За сутки умерли 2 382 человека (всего - 6 402 707).