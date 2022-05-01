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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 20 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 40 010 человек (3 450 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 077 674 человека. Умерли за сутки в России 69 человек.

В Москве за сутки заразились 8 259 человек (за все время - 2 954 169). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 809 947. За все время в мире заразились 594 996 434 человека. За сутки умерли 2 642 человека (всего - 6 451 050).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

20.08 - 40 010
19.08 - 37 609
18.08 - 35 809
17.08 - 33 106
16.08 - 23 909
15.08 - 25 273
14.08 - 28 982
13.08 - 28 694
12.08 - 27 810
11.08 - 25 815









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