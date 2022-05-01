Статистика коронавируса в России, Москве и мире 20 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 20 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 40 010 человек (3 450 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 077 674 человека. Умерли за сутки в России 69 человек.



В Москве за сутки заразились 8 259 человек (за все время - 2 954 169). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 809 947. За все время в мире заразились 594 996 434 человека. За сутки умерли 2 642 человека (всего - 6 451 050).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



20.08 - 40 010

19.08 - 37 609

18.08 - 35 809

17.08 - 33 106

16.08 - 23 909

15.08 - 25 273

14.08 - 28 982

13.08 - 28 694

12.08 - 27 810

11.08 - 25 815