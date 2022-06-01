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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 24 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 40 231 человек (3 872 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 221 602 человека. Умерли за сутки в России 72 человека.

В Москве за сутки заразились 9 414 человек (за все время - 2 981 183). 27 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 907 602. За все время в мире заразились 597 669 988 человек. За сутки умерли 2 728 человек (всего - 6 457 872).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

24.08 - 40 231
23.08 - 30 967
22.08 - 33 061
21.08 - 39 669
20.08 - 40 010
19.08 - 37 609
18.08 - 35 809
17.08 - 33 106
16.08 - 23 909
15.08 - 25 273









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