Статистика коронавируса в России, Москве и мире 24 августа 2022. Ковид статистика на сегодня

На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 24 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 40 231 человек (3 872 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 221 602 человека. Умерли за сутки в России 72 человека.



В Москве за сутки заразились 9 414 человек (за все время - 2 981 183). 27 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 907 602. За все время в мире заразились 597 669 988 человек. За сутки умерли 2 728 человек (всего - 6 457 872).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



24.08 - 40 231

23.08 - 30 967

22.08 - 33 061

21.08 - 39 669

20.08 - 40 010

19.08 - 37 609

18.08 - 35 809

17.08 - 33 106

16.08 - 23 909

15.08 - 25 273