На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.
Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 августа в Москве, России и мире
За сутки число заражений в России составило 43 919 человек (3 936 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 265 521 человека. Умер за сутки в России 71 человек.
В Москве за сутки заразились 8 874 человека (за все время - 2 990 057). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.
Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 895 088. За все время в мире заразились 597 673 883 человека. За сутки умерли 2 799 человек (всего - 6 475 941).
Статистика коронавируса в России за последние 10 дней
25.08 - 43 919
24.08 - 40 231
23.08 - 30 967
22.08 - 33 061
21.08 - 39 669
20.08 - 40 010
19.08 - 37 609
18.08 - 35 809
17.08 - 33 106
16.08 - 23 909