На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 25 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 43 919 человек (3 936 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 265 521 человека. Умер за сутки в России 71 человек.



В Москве за сутки заразились 8 874 человека (за все время - 2 990 057). 25 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 895 088. За все время в мире заразились 597 673 883 человека. За сутки умерли 2 799 человек (всего - 6 475 941).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



25.08 - 43 919

24.08 - 40 231

23.08 - 30 967

22.08 - 33 061

21.08 - 39 669

20.08 - 40 010

19.08 - 37 609

18.08 - 35 809

17.08 - 33 106

16.08 - 23 909