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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 27 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 47 093 человека (4 354 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 359 066 человек. Умерли за сутки в России 90 человек.

В Москве за сутки заразились 6 915 человек (за все время - 3 004 574). 35 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 715 757. За все время в мире заразились 600 105 393 человека. За сутки умерли 2 479 человек (всего - 6 484 109).

Статистика коронавируса в России за последние 10 дней

27.08 - 47 093
26.08 - 46 452
25.08 - 43 919
24.08 - 40 231
23.08 - 30 967
22.08 - 33 061
21.08 - 39 669
20.08 - 40 010
19.08 - 37 609
18.08 - 35 809









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