На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 27 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 47 093 человека (4 354 госпитализации). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 359 066 человек. Умерли за сутки в России 90 человек.



В Москве за сутки заразились 6 915 человек (за все время - 3 004 574). 35 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 715 757. За все время в мире заразились 600 105 393 человека. За сутки умерли 2 479 человек (всего - 6 484 109).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



27.08 - 47 093

26.08 - 46 452

25.08 - 43 919

24.08 - 40 231

23.08 - 30 967

22.08 - 33 061

21.08 - 39 669

20.08 - 40 010

19.08 - 37 609

18.08 - 35 809