На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 46 857 человек (2 340 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 405 923 человека. Умерли за сутки в России 83 человека.



В Москве за сутки заразились 6 451 человек (за все время - 3 011 025). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 448 640. За все время в мире заразились 600 557 319 человек. За сутки умерли 1 064 человека (всего - 6 485 215).



Статистика коронавируса в России за последние 10 дней



28.08 - 46 857

27.08 - 47 093

26.08 - 46 452

25.08 - 43 919

24.08 - 40 231

23.08 - 30 967

22.08 - 33 061

21.08 - 39 669

20.08 - 40 010

19.08 - 37 609