На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.
Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 28 августа в Москве, России и мире
За сутки число заражений в России составило 46 857 человек (2 340 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 19 405 923 человека. Умерли за сутки в России 83 человека.
В Москве за сутки заразились 6 451 человек (за все время - 3 011 025). 32 человека умерли от коронавируса в Москве.
Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 448 640. За все время в мире заразились 600 557 319 человек. За сутки умерли 1 064 человека (всего - 6 485 215).
Статистика коронавируса в России за последние 10 дней
28.08 - 46 857
27.08 - 47 093
26.08 - 46 452
25.08 - 43 919
24.08 - 40 231
23.08 - 30 967
22.08 - 33 061
21.08 - 39 669
20.08 - 40 010
19.08 - 37 609