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Статистика коронавируса в России, Москве и мире 3 августа 2022. Ковид статистика на сегодня


На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.

Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 3 августа в Москве, России и мире

За сутки число заражений в России составило 14 638 человек (2 038 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 636 741 человек. Умерли за сутки в России 43 человека.

В Москве за сутки заразились 5 720 человек (за все время - 2 834 464). 12 человек умерли от коронавируса в Москве.

Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 194 807. За все время в мире заразились 579 447 113 человек. За сутки умерли 2 731 человек (всего - 6 405 438).









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