На странице представлена официальная статистика коронавируса в Москве, России и мире за сутки.



Статистика коронавируса (сколько заболевших и умерших) на 4 августа в Москве, России и мире



За сутки число заражений в России составило 17 126 человек (1 916 госпитализаций). Общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 18 653 867 человек. Умерли за сутки в России 44 человека.



В Москве за сутки заразились 5 973 человека (за все время - 2 840 437). 10 человек умерли от коронавируса в Москве.



Ситуация с ковидом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 146 509. За все время в мире заразились 580 599 619 человек. За сутки умерли 4 190 человек (всего - 6 409 680).